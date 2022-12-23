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Махачев — об Умаре Нурмагомедове: умеет хлестать

Махачев — об Умаре Нурмагомедове: умеет хлестать
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, вспомнив о поединке между своим соотечественником Умаром Нурмегомедовым и американцем Нэйтоном Манессом.

«Умеет хлестать», — написал Махачев.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Манессом состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 57. Он проходил в конце июня нынешнего года. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Умара единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:25). В общей сложности в его активе 15 боёв, в которых он одержал 15 побед.

Махачев владеет чемпионским поясом UFC с октября нынешнего года.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:

Нурмагомедовы — не самые крутые братья в ММА. Представляете? Нурмагомедовы — не самые крутые братья в ММА. Представляете?
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