Махачев — об Умаре Нурмагомедове: умеет хлестать

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, вспомнив о поединке между своим соотечественником Умаром Нурмегомедовым и американцем Нэйтоном Манессом.



«Умеет хлестать», — написал Махачев.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Манессом состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 57. Он проходил в конце июня нынешнего года. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Умара единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:25). В общей сложности в его активе 15 боёв, в которых он одержал 15 побед.



Махачев владеет чемпионским поясом UFC с октября нынешнего года.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса: