МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпийских игр 2024 года

Международный олимпийский комитет (МОК) поднял вопрос об исключении бокса из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже. Поводом для этого послужило недовольство работой Международной ассоциации бокса (IBA). Именно МОК ответственен за квалификацию к участию в олимпийском турнире по боксу в Париже.

«Недавний Конгресс IBA ещё раз показал, что IBA не проявляет подлинного интереса к боксу и спортсменам, а думает только о собственной власти. Продление спонсорского контракта с «Газпромом» в качестве единственного главного спонсора усиливает опасения, которые МОК неоднократно выражал с 2019 года. Это подтверждает, что IBA по-прежнему будет зависеть от компании, в значительной степени контролируемой российским правительством. Всё это МОК должен будет учитывать, когда примет дальнейшие решения, которые могут включать отмену бокса из программы Олимпийских игр в Париже в 2024 году», — приводит слова представителя МОК Reuters.