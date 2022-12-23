Кай Кара-Франс сообщил, что снялся с турнира UFC 284 из-за травмы

Новозеландский боец ММА Кай Кара-Франс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что снимается с турнира UFC 284, где у него должен был состояться поединок с американцем Алексом Пересом. Кара-Франс рассказал, что получил травму, при этом не стал упоминать, сколько времени ему потребуется на восстановление.



«К сожалению, из-за травмы мне пришлось отказаться от предстоящего боя в Перте. Я расстроен, что не смогу драться в Австралии. Приношу свои извинения. Это разочаровывает, но я знаю, что принял правильное решение. Моё уважение Алексу Пересу», — написал Кара-Франс.

Ранее о желании провести поединок с Пересом заявил британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев.

Напомним, в главном событии турнира UFC 284, который пройдёт 11 февраля в австралийском Перте, встретятся чемпион в лёгком весе Ислам Махачев и лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий, чемпион полулёгкого дивизиона Алекс Волкановски.