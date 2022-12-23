Трансляция вечера Hardcore Boxing Россия — США будет доступна в прямом эфире в VK

В воскресенье, 25 декабря, на «ЦСКА-Арене» состоится вечер Hardcore Boxing Россия — США. Бойцы из лиг Hardcore встретятся с соперниками из лучших североамериканских промоушенов. В группе во «ВКонтакте» Hardcore FC впервые в истории будет организована прямая трансляция всего вечера. Фанаты бокса смогут посмотреть все бои спортивного мероприятия.
На ринг выйдут Сослан «Кобра» Асбаров и Джоил Шойгрин. Сослан является чемпионом лиги кулачных боёв Hardcore FC. За плечами боксёра более двухсот поединков на любительском уровне. Неоднократный победитель и призёр чемпионатов России и Европы, в том числе в составе сборной России.
Джоил Шойгрин является классическим представителем американской школы бокса. За его плечами богатый опыт выступлений на профессиональном уровне и высочайшее мастерство.
Не менее интригующим будет и противостояние чемпиона Hardcore Хайбулы Мусаева и бойца BKFC Джона Майкла Эскобоза. Американец обладает необычной техникой и мощным нокаутирующим ударом.
Кроме того, поклонники бокса смогут увидеть возвращения в ринг звезды Hardcore FC Самата Абдырахманова. Ему предстоит сложнейший боксёрский поединок против экс-чемпиона BKFC пуэрториканца Элвина Брито. Также порадует зрителей выступлением Арсен «Снежный человек» Согомонян, который сразится с экс-чемпионом Glory бразильцем Сауло Кавалари.
Завершит вечер Hardcore Boxing дуэль в ринге между Гаджи «Автоматом» Наврузовым и Тимуром «Витязем» Слащининым. Оба являются звёздами Hardcore, выступающими в Лиге кулачных боёв. Их бой является одним из самых ожидаемых среди фанатов Hardcore.
Прямой эфир можно посмотреть в группе Hardcore FC во «ВКонтакте».
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