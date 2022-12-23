Мокаев обратился к Кара-Франсу после его снятия с UFC 284

Британский боец ММА Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где пожелал скорейшего выздоровления представителю Новой Зеландии Каю Кара-Франсу. Ранее тот сообщил, что вынужден сняться с турнира UFC 284 из-за травмы.
«Скорейшего выздоровления Кай! Ты отличный боец с хорошим настроем!» — написал Мухаммад.
Напомним, на UFC 284 Кара-Франс должен был встретиться с представителем США Алексом Пересом. Говоря о травме, новозеландец не стал упоминать, сколько времени ему потребуется на восстановление. UFC 284 состоится 11 февраля в австралийском Перте. В главном бою сразятся чемпион в лёгком весе россиянин Ислам Махачев и лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий, чемпион полулёгкого дивизиона Алекс Волкановски (Австралия).
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
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