Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мокаев обратился к Кара-Франсу после его снятия с UFC 284

Мокаев обратился к Кара-Франсу после его снятия с UFC 284
Комментарии

Британский боец ММА Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где пожелал скорейшего выздоровления представителю Новой Зеландии Каю Кара-Франсу. Ранее тот сообщил, что вынужден сняться с турнира UFC 284 из-за травмы.

«Скорейшего выздоровления Кай! Ты отличный боец с хорошим настроем!» — написал Мухаммад.

Напомним, на UFC 284 Кара-Франс должен был встретиться с представителем США Алексом Пересом. Говоря о травме, новозеландец не стал упоминать, сколько времени ему потребуется на восстановление. UFC 284 состоится 11 февраля в австралийском Перте. В главном бою сразятся чемпион в лёгком весе россиянин Ислам Махачев и лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий, чемпион полулёгкого дивизиона Алекс Волкановски (Австралия).

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:

«Дайте этому мужику его чёртов пояс!» Чистую победу Анкалаева не увидели только судьи «Дайте этому мужику его чёртов пояс!» Чистую победу Анкалаева не увидели только судьи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022