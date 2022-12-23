Мухаммад Макаев назвал бойцов UFC, которые отказались драться с ним

Британский боец ММА Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, высказался о спортсменах, которые отказались сражаться с ним. Соответствующий пост Мокаев разместил у себя в социальных сетях.
«Давид Дворжак заблокировал меня, когда я вызвал его! Амир Альбази сказал, что мне нужно драться с рейтинговым соперником. Алекс Перес…
Я не знаю, кто ещё свободен. Молодые и голодные слишком опасны для них! Мэтт Шнелл сказал UFC «нет», но попросил назначить другую дату – март для него слишком ранний срок», — написал Мокаев.
Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялась 22 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был канадец Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма одержал Мухаммад.
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
- 23 декабря 2022
-
14:29
-
14:09
-
13:34
-
13:00
-
12:47
-
12:35
-
12:00
-
11:41
-
11:24
-
11:06
-
10:51
-
10:29
-
10:03
-
09:29
-
09:16
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
04:31
-
00:41
- 22 декабря 2022
-
23:43
-
22:56
-
22:39
-
21:57
-
21:32
-
20:25
-
19:49
-
19:12
-
18:39
-
17:52
-
17:31
-
17:19
-
16:49
-
15:41
-
15:10