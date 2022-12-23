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Мухаммад Макаев назвал бойцов UFC, которые отказались драться с ним

Мухаммад Макаев назвал бойцов UFC, которые отказались драться с ним
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Британский боец ММА Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, высказался о спортсменах, которые отказались сражаться с ним. Соответствующий пост Мокаев разместил у себя в социальных сетях.

«Давид Дворжак заблокировал меня, когда я вызвал его! Амир Альбази сказал, что мне нужно драться с рейтинговым соперником. Алекс Перес…

Я не знаю, кто ещё свободен. Молодые и голодные слишком опасны для них! Мэтт Шнелл сказал UFC «нет», но попросил назначить другую дату – март для него слишком ранний срок», — написал Мокаев.

Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялась 22 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был канадец Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма одержал Мухаммад.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:

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