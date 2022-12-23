Ислам Махачев рассказал, что нужно делать, чтобы стать чемпионом
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), российский боец смешанного стиля Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о пути к достижению успеха.
«Все спортсмены каждый день в зале и каждый тренируются усердно, но чтоб стать чемпионом, ты должен тренироваться усерднее и больше остальных», — написал Махачев.
Последний бой Махачев проводил с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Он состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Ислам победил удушающим, став обладателем титула промоушена Даны Уайта. В следующем бою россиянин сразится с австралийцем Александром Волкановски. Их поединок состоится в феврале следующего года.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
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