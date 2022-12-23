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Блахович: сейчас никто не остановит Махачева

Блахович: сейчас никто не остановит Махачева
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Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович уверен в победе россиянина Ислама Махачева в титульном поединке с Алексом Волкановски.

«Прямо сейчас никто не сможет остановить Махачева. Может быть, в следующем году кто-нибудь появится. Учитывая то, что Ислам сделал с Чарльзом Оливейрой в их поединке, могу сказать, что прямо сейчас никто не остановит Махачева», — рассказал Блахович в интервью с журналистом Джеймсом Линчем.

В последнем бою Ислам Махачев выиграл у бразильского бойца Чарльза Оливейры удушающим приёмом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

Следующий бой Махачев проведёт с австралийским чемпионом в полулёгком весе Алексом Волкановски. Поединок пройдёт в рамках турнира UFC 284 в феврале 2023 года в Австралии.

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