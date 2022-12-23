Прохазка: однажды представители USADA пришли проверить меня на концерте

Чешский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка рассказал о своём статусе самого проверяемого на допинг бойца.
За 2022 год Иржи Прохазка сдал 64 допинг-пробы, все оказались чистыми. При этом лишь два других бойца ММА Пауло Коста и Ариани Карнелоси сдали более 20 тестов.
«Я уже много раз связывался с USADA через менеджера. Они постоянно отвечали, что вправе меня проверять. Так что пускай проверяют, мне всё равно. Я не знаю, делают ли это специально, чтобы оказать на меня давление, но это не имеет никакого значения. Однажды я пришёл на концерт, и представители USADA пришли туда, потому что хотели меня проверить. Я пошёл с ними, сдал кровь и мочу, а потом вернулся и продолжил наслаждаться вечеринкой», — рассказал Прохазка на YouTube-канале Shak MMA.
- 23 декабря 2022
-
18:06
-
17:53
-
17:31
-
17:20
-
16:50
-
15:57
-
15:07
-
14:29
-
14:09
-
13:34
-
13:00
-
12:47
-
12:35
-
12:00
-
11:41
-
11:24
-
11:06
-
10:51
-
10:29
-
10:03
-
09:29
-
09:16
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
04:31
-
00:41
- 22 декабря 2022
-
23:43
-
22:56
-
22:39
-
21:57
-
21:32
-
20:25
-
19:49
-
19:12