Прохазка: однажды представители USADA пришли проверить меня на концерте

Чешский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка рассказал о своём статусе самого проверяемого на допинг бойца.



За 2022 год Иржи Прохазка сдал 64 допинг-пробы, все оказались чистыми. При этом лишь два других бойца ММА Пауло Коста и Ариани Карнелоси сдали более 20 тестов.



«Я уже много раз связывался с USADA через менеджера. Они постоянно отвечали, что вправе меня проверять. Так что пускай проверяют, мне всё равно. Я не знаю, делают ли это специально, чтобы оказать на меня давление, но это не имеет никакого значения. Однажды я пришёл на концерт, и представители USADA пришли туда, потому что хотели меня проверить. Я пошёл с ними, сдал кровь и мочу, а потом вернулся и продолжил наслаждаться вечеринкой», — рассказал Прохазка на YouTube-канале Shak MMA.

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