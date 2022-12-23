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Кормье назвал лучшего бойца 2022 года

Кормье назвал лучшего бойца 2022 года
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что обладатель чемпионского пояса в среднем весе Алекс Перейра заслуживает звания «Боец года».

«Алекс Волкановски выглядел фантастически в этом году. То же самое я могу сказать и про Алджамейна Стерлинга, Ислама Махачева или Леона Эдвардса. Однако для меня боец года — Алекс Перейра. В этом году он выиграл три поединка, в том числе бой с чемпионом UFC, которого многие считают одним из величайших бойцов в среднем весе», — рассказал Кормье в своём шоу DC & RC.

Бразильский боец Алекс Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе, выиграв техническим нокаутом у новозеландца Исраэля Адесаньи на турнире UFC 281 в ноябре этого года.

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