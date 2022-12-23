Ислам Махачев пообещал, что заставит Волкановски паниковать

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на слова обладателя титула в полулёгкой весовой категории Алекса Волкановски об их предстоящем поединке.
Волкановски, отвечая на вопросы о подготовке к титульному бою, заявил, что не станет паниковать, если у Махачева получится провести тейкдаун.
«Я гарантирую, что ты запаникуешь после первых 15 беспомощных секунд на настиле», — отреагировал Махачев записью на своей странице в социальной сети.
Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится в ночь на 12 февраля 2023 года в австралийском городе Перте в рамках турнира UFC 284.
Последний бой Ислам Махачев провёл с Чарльзом Оливейрой на UFC 280. Россиянин выиграл удушающим приёмом и стал новым чемпионом промоушена в лёгком дивизионе.
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