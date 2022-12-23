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Волкановски рассказал, чего ждёт от Махачева в очном поединке

Волкановски рассказал, чего ждёт от Махачева в очном поединке
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке с Исламом Махачевым.

«Определённо, Махачев будет готовиться ко всем сценариям. У него неглупая команда. Даже когда он бьёт, то продолжает думать о защите. Конечно, в этом бою вы не увидите сумасшедший кикбоксинг, там будет достаточно оборонительная тактика. Они не идут на ненужный риск. Но я умно двигаюсь, не стою на одном месте перед соперником. Очевидно, они осведомлены и об этом», — рассказал Волкановски в подкасте Майкла Биспинга.

Алекс Волкановски и Ислам Махачев встретятся в титульном поединке на турнире UFC 284, который пройдёт в Австралии в феврале 2023 года.

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