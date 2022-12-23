Эли Кадыров: после первого нокдауна думал, что закончу в первом раунде

16-летний боец смешанных единоборств, сын президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли Кадыров поделился эмоциями после дебютного боя в карьере по правилам ММА.



«Все отлично прошло, очень рад. Готовился с Хамзатом, с братьями, спасибо всем. Чувствовал ли себя в опасности в какой-то момент поединка? Я не помню, если честно. После первого нокдауна подумал, что в первом раунде закончу», — передаёт слова Кадырова-младшего корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.



Поединок Эли Кадырова и двукратного чемпиона мира по армейскому рукопашному бою Ислама Акбарова завершился победой чеченского бойца техническим нокаутом в первом раунде.



Бой состоялся в рамках турнира АСА 150, который проходит в Москве 23 декабря.