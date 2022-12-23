Эли Кадыров: после первого нокдауна думал, что закончу в первом раунде
Поделиться
16-летний боец смешанных единоборств, сын президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли Кадыров поделился эмоциями после дебютного боя в карьере по правилам ММА.
«Все отлично прошло, очень рад. Готовился с Хамзатом, с братьями, спасибо всем. Чувствовал ли себя в опасности в какой-то момент поединка? Я не помню, если честно. После первого нокдауна подумал, что в первом раунде закончу», — передаёт слова Кадырова-младшего корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.
Поединок Эли Кадырова и двукратного чемпиона мира по армейскому рукопашному бою Ислама Акбарова завершился победой чеченского бойца техническим нокаутом в первом раунде.
Бой состоялся в рамках турнира АСА 150, который проходит в Москве 23 декабря.
Комментарии
- 23 декабря 2022
-
19:32
-
19:24
-
19:03
-
18:50
-
18:27
-
18:06
-
17:53
-
17:31
-
17:20
-
16:50
-
15:57
-
15:07
-
14:29
-
14:09
-
13:34
-
13:00
-
12:47
-
12:35
-
12:00
-
11:41
-
11:24
-
11:06
-
10:51
-
10:29
-
10:03
-
09:29
-
09:16
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
04:31
-
00:41
- 22 декабря 2022
-
23:43
-
22:56
-
22:39
Партнерский контент