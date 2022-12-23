«Волновались, соперник был непростой». Чимаев — о победе Кадырова-младшего

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в полусреднем весе в UFC, оценил победу сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли Кадырова в его дебютном поединке в профессиональных смешанных единоборствах.



«Да, доволен всем. Тяжело работали. В начале сильно волновались, парень (соперник. — Прим «Чемпионата») тоже был непростой, по самбо выступал. Были опасности. Эли показал хороший бой», — передаёт слова Чимаева корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.



Поединок между Эли Кадыровым и Исламом Акбаровым прошёл 23 декабря в Москве в рамках турнира АСА 150. Бой завершился победой чеченского бойца техническим нокаутом в третьем раунде. Хамзат Чимаев помогал Кадырову-младшему готовиться к бою и был его секундантом.