Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мокаев предложил $ 10 тыс. Алексу Пересу за согласие на поединок

Мокаев предложил $ 10 тыс. Алексу Пересу за согласие на поединок
Комментарии

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев предложил сделку американцу Алексу Пересу, чтобы он согласился на очный поединок.

«Я готов заплатить Алексу Пересу $ 10 тыс., если он примет бой со мной и явится на турнир. К сожалению, у меня не такой высокий гонорар и в моём кошельке сейчас всего $ 16 тыс., но я здесь, чтобы творить историю», — написал Мокаев на своей странице в социальной сети.

Алекс Перес должен был провести бой с новозеландцем Каем Кара-Франсом на турнире по смешанным единоборствам UFC 284 в феврале 2023 года, но соперник снялся с турнира из-за травмы.

Мокаев отреагировал и заявил, что готов заменить выбывшего бойца и сразиться с Пересом. Всего у Мухаммада девять поединков в профессиональных смешанных единоборствах, он выиграл во всех.

Новость по теме
Мухаммад Мокаев обозначил желаемого соперника
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022