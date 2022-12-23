Мокаев предложил $ 10 тыс. Алексу Пересу за согласие на поединок

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев предложил сделку американцу Алексу Пересу, чтобы он согласился на очный поединок.
«Я готов заплатить Алексу Пересу $ 10 тыс., если он примет бой со мной и явится на турнир. К сожалению, у меня не такой высокий гонорар и в моём кошельке сейчас всего $ 16 тыс., но я здесь, чтобы творить историю», — написал Мокаев на своей странице в социальной сети.
Алекс Перес должен был провести бой с новозеландцем Каем Кара-Франсом на турнире по смешанным единоборствам UFC 284 в феврале 2023 года, но соперник снялся с турнира из-за травмы.
Мокаев отреагировал и заявил, что готов заменить выбывшего бойца и сразиться с Пересом. Всего у Мухаммада девять поединков в профессиональных смешанных единоборствах, он выиграл во всех.
- 23 декабря 2022
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