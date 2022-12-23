Пауло Коста обвинил UFC в дискриминации бразильских бойцов

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в среднем весе UFC, раскритиковал промоушен, обвинив его руководство в предвзятом отношении к нему и его соотечественникам.



«Мне кажется, они предлагают бразильцам низкие гонорары, потому что думают: «Они живут в джунглях у себя там в Бразилии, и деньги им не нужны. Их валюта в пять раз меньше доллара, так что не стоит им переплачивать». А менталитет бразильцев таков, что они соглашаются. Я тоже допустил эту ошибку. Но это нечестно. Я готов подраться в марте, и если UFC нужен мой поединок с Робертом Уиттакером, то пусть пришлют контракт с исправленными цифрами», — заявил Коста на шоу The MMA Hour.



Ранее Коста отказался от поединка с Робертом Уиттакером на турнире UFC 284, который пройдёт в феврале, заявив, что ему платят недостаточно.

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