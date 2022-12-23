В UFC утвердили бой Марлона Веры и Кори Сэндхагена
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Пресс-служба UFC официально сообщила о поединке между эквадорским бойцом смешанных единоборств Марлоном Верой и американцем Кори Сэндхагеном.
Соперники разделят октагон в рамках главного события турнира UFC Fight Night 219, который пройдёт 18 февраля 2023 года.
Марлон Вера свой последний поединок провёл на турнире UFC on ESPN в августе этого года. Эквадорец одержал победу нокаутом в четвёртом раунде над американским бойцом Домиником Крузом. Всегда у Веры 20 побед в профессиональных смешанных единоборствах, семь поражений и ничья.
Кори Сэндхаген провёл 19 поединков в ММА, в которых одержал 15 побед. В своём последнем бою в сентябре Кори одержал победу над китайцем Сонгом Ядонгом техническом нокаутом.
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