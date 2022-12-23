Александр Емельяненко выложил архивную фотографию с братьями

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале новый пост, разместив архивную фотографию с двумя родными братьями, на которой каждый из них оставил автограф.
«Автографы трёх братьев», — подписал фотографию боец.
Братья Емельяненко
Фото: Личный архив Александра Емельяненко
У Александра Емельяненко есть два родных брата — легендарный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко и младший брат — Иван.
Александр Емельяненко свой последний поединок провёл 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Боец проиграл раздельным решением судей блогеру и представителю поп-ММА Святославу Коваленко.
В сентябре этого года Александр Емельяненко проиграл нокаутом на 13-й секунде другому российскому бойцу Вячеславу Дацику.
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