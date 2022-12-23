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Александр Емельяненко выложил архивную фотографию с братьями

Александр Емельяненко выложил архивную фотографию с братьями
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале новый пост, разместив архивную фотографию с двумя родными братьями, на которой каждый из них оставил автограф.

«Автографы трёх братьев», — подписал фотографию боец.

Братья Емельяненко

Братья Емельяненко

Фото: Личный архив Александра Емельяненко

У Александра Емельяненко есть два родных брата — легендарный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко и младший брат — Иван.

Александр Емельяненко свой последний поединок провёл 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Боец проиграл раздельным решением судей блогеру и представителю поп-ММА Святославу Коваленко.

В сентябре этого года Александр Емельяненко проиграл нокаутом на 13-й секунде другому российскому бойцу Вячеславу Дацику.

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