Александр Емельяненко выложил архивную фотографию с братьями

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале новый пост, разместив архивную фотографию с двумя родными братьями, на которой каждый из них оставил автограф.



«Автографы трёх братьев», — подписал фотографию боец.

Братья Емельяненко Фото: Личный архив Александра Емельяненко

У Александра Емельяненко есть два родных брата — легендарный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко и младший брат — Иван.



Александр Емельяненко свой последний поединок провёл 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Боец проиграл раздельным решением судей блогеру и представителю поп-ММА Святославу Коваленко.



В сентябре этого года Александр Емельяненко проиграл нокаутом на 13-й секунде другому российскому бойцу Вячеславу Дацику.