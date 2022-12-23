Кормье: советую Шону О’Мэлли держаться подальше от Двалишвили
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Легендарный в прошлом боец, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил титульные перспективы американца Шона О’Мэлли.
«Единственный боец, от которого О’Мэлли я бы рекомендовал держаться подальше — Мераб Двалишвили. Мераб и его стиль борьбы могут стать проблемой для Шона. Я не говорю, что О’Мэлли обязательно ему проиграет, но, думаю, никому не захочется попасть в партер с Двалишвили. Он настоящий дикарь. Было бы здорово увидеть Шона в титульном поединке. Это будет важным моментом для UFC», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.
На счету Шона О’Мэлли 16 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем бою американец выиграл у Петра Яна раздельным решением судей.
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