Промоутер Усика: бой с Фьюри станет самым большим в истории супертяжёлого веса
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Промоутер украинского непобеждённого боксёра Александра Усика Александр Красюк высказался о возможном поединке своего подопечного с Тайсоном Фьюри.
«Бой с Фьюри в приоритете по нескольким причинам. В первую очередь — четвёртый пояс, WBC. Во-вторых, Тайсон Фьюри — главная британская звезда в мировом боксе. А на мой взгляд, британский рынок в боксе самый большой. Значит, у Александра будет бой с очень большим соперником.
Это самый большой бой столетия, самый большой бой в истории супертяжёлого веса. В эпоху четырёх поясов мы ещё не видели, чтобы кто-то удерживал все титулы в дивизионе. Значит, победитель точно войдёт в историю. Это важный поединок, и он должен быть следующим», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.
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