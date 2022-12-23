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Прохазка считает, что Джамал Хилл не заслужил титульный бой

Прохазка считает, что Джамал Хилл не заслужил титульный бой
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Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка заявил, что американец Джамал Хилл не заслужил бой за титул.

«Тейшейра с Хиллом — хороший бой. Я не думаю, что Джамал заслужил возможность биться за титул, но для Гловера это здорово, потому что он будет драться в Рио, дома. С нетерпением жду этого поединка, чтобы посмотреть на их выступление. Не хочу делать никаких прогнозов, пусть победит сильнейший, а я сражусь с победителем», — заявил Прохазка в интервью YouTube-каналу Shak MMA.

Ранее за вакантный пояс бились Магомед Анкалаев и Ян Блахович, но поединок завершился ничьей раздельным решением судей. Позже было объявлено, что в январе за титул сразятся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.

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