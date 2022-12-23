Все результаты турнира АСА 150

23 декабря в Москве состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 150, главным событием которого стал поединок между Артёмом Резниковым и Андреем Кошкиным.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех поединков.
Артём Резников победил Андрея Кошкина удушающим приёмом (Раунд 2) и вышел в финал Гран-при в лёгком весе;
Евгений Гончаров победил Мухумата Вахаева единогласным решением;
Магомед Бибулатов победил Чарльза Энрике раздельным решением;
Азам Гафоров победил Азамата Пшукова нокаутом (Раунд 2);
Гаджимурад Хирамагомедов победил Сиро Родригеса техническим нокаутом (Раунд 3);
Хусейн Халиев победил Винициуза Круза раздельным решением;
Фелипе Фроес победил Байзета Хатхоху техническим нокаутом (Раунд 1);
Эли Кадыров победил Ислама Акбарова техническим нокаутом (Раунд 1);
Беслан Ушуков победил Ирвинга Ромеро-Мачадо нокаутом (Раунд 2);
Никола Дипчиков победил Азамата Амагова нокаутом (Раунд 2);
Адлан Батаев победил Эвертона Фрейтаса единогласным решением;
Астемир Нагоев победил Ахмадхана Эльмурзаева удушающим приёмом (Раунд 2).
- 23 декабря 2022
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