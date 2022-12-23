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Все результаты турнира АСА 150

Все результаты турнира АСА 150
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23 декабря в Москве состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 150, главным событием которого стал поединок между Артёмом Резниковым и Андреем Кошкиным.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех поединков.

Артём Резников победил Андрея Кошкина удушающим приёмом (Раунд 2) и вышел в финал Гран-при в лёгком весе;

Евгений Гончаров победил Мухумата Вахаева единогласным решением;

Магомед Бибулатов победил Чарльза Энрике раздельным решением;

Азам Гафоров победил Азамата Пшукова нокаутом (Раунд 2);

Гаджимурад Хирамагомедов победил Сиро Родригеса техническим нокаутом (Раунд 3);

Хусейн Халиев победил Винициуза Круза раздельным решением;

Фелипе Фроес победил Байзета Хатхоху техническим нокаутом (Раунд 1);

Эли Кадыров победил Ислама Акбарова техническим нокаутом (Раунд 1);

Беслан Ушуков победил Ирвинга Ромеро-Мачадо нокаутом (Раунд 2);

Никола Дипчиков победил Азамата Амагова нокаутом (Раунд 2);

Адлан Батаев победил Эвертона Фрейтаса единогласным решением;

Астемир Нагоев победил Ахмадхана Эльмурзаева удушающим приёмом (Раунд 2).

Сын Кадырова нокаутировал соперника в дебютном бою. Эли потратил всего три минуты Сын Кадырова нокаутировал соперника в дебютном бою. Эли потратил всего три минуты
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