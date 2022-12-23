Все результаты турнира АСА 150

23 декабря в Москве состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 150, главным событием которого стал поединок между Артёмом Резниковым и Андреем Кошкиным.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех поединков.



Артём Резников победил Андрея Кошкина удушающим приёмом (Раунд 2) и вышел в финал Гран-при в лёгком весе;



Евгений Гончаров победил Мухумата Вахаева единогласным решением;



Магомед Бибулатов победил Чарльза Энрике раздельным решением;



Азам Гафоров победил Азамата Пшукова нокаутом (Раунд 2);



Гаджимурад Хирамагомедов победил Сиро Родригеса техническим нокаутом (Раунд 3);



Хусейн Халиев победил Винициуза Круза раздельным решением;



Фелипе Фроес победил Байзета Хатхоху техническим нокаутом (Раунд 1);



Эли Кадыров победил Ислама Акбарова техническим нокаутом (Раунд 1);



Беслан Ушуков победил Ирвинга Ромеро-Мачадо нокаутом (Раунд 2);



Никола Дипчиков победил Азамата Амагова нокаутом (Раунд 2);



Адлан Батаев победил Эвертона Фрейтаса единогласным решением;



Астемир Нагоев победил Ахмадхана Эльмурзаева удушающим приёмом (Раунд 2).