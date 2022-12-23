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Сехудо уверен, что Уиттакер может стать чемпионом в полутяжёлом весе

Сехудо уверен, что Уиттакер может стать чемпионом в полутяжёлом весе
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о перспективах Роберта Уиттакера в полутяжёлом весе.

«Нужно организовать бой Уиттакеру в полутяжёлом весе. Думаю, Роберт мог бы добиться потрясающих успехов в этом дивизионе. Вполне мог бы представить, как он становится чемпионом. На месте Уиттакера я бы вызвал самого большого и сильного бойца в полутяжёлом весе. Бросаешь ему вызов, побеждаешь, а затем просишь титульный бой в этом дивизионе. Почему бы и нет?» — приводит слова Сехудо MMAJunkie.

Роберт Уиттакер, выступающий в среднем весе UFC, свой последний поединок провёл в сентябре этого года на турнире UFC Fight Night 209. Австралиец выиграл у Марвина Веттори единогласным решением судей.

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