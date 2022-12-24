Кормье: почему Прохазку тестируют чаще, чем Джонса, у которого были проблемы с допингом?

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил недоумение по поводу частых проверок на допинг чешского бойца Иржи Прохазки.



«Джон Джонс должен быть самым проверяемым парнем для USADA. Они должны тестировать его. Где его чёртовы тесты? Почему не он самый проверяемый? Почему Иржи Прохазку тестируют чаще, чем Джонса, у которого в прошлом были проблемы с допингом? Это бессмысленно. Парень, который злоупотребляет допингом, которого проверили только четырежды в году. Это нечестно и это не случайно», — заявил Кормье в видео на своём YouTube-канале.



Иржи Прохазку тестировали 62 раза в 2022 году, это самый высокий показатель среди всех бойцов ММА. Джонс в 2016 году был дисквалифицирован после положительного результата допинг-теста.

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