Порье назвал соперника, с которым мечтал провести бой

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент и временный чемпион в лёгком дивизионе UFC Дастин Порье рассказал, с кем хотел бы провести поединок.



«Я бы с удовольствием подрался с Би-Джей Пенном на пике его карьеры», — рассказал Порье в интервью US Weekly.



44-летний Би-Джей Пенн — бывший чемпион UFC в лёгком и полусреднем весе. На его счету 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах, 14 поражений и две ничьих. Боец покинул промоушен в 2019 году после семи поражений кряду.



Дастин Порье свой последний поединок провёл в ноябре этого года на турнире UFC 281. Американец одержал победу над Майклом Чендлером удушающим приёмом. Всего на счету бойца 29 побед в ММА при семи поражениях.

Новость по теме Стало известно, когда Порье выпишут из больницы