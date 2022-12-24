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Порье назвал соперника, с которым мечтал провести бой

Порье назвал соперника, с которым мечтал провести бой
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Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент и временный чемпион в лёгком дивизионе UFC Дастин Порье рассказал, с кем хотел бы провести поединок.

«Я бы с удовольствием подрался с Би-Джей Пенном на пике его карьеры», — рассказал Порье в интервью US Weekly.

44-летний Би-Джей Пенн — бывший чемпион UFC в лёгком и полусреднем весе. На его счету 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах, 14 поражений и две ничьих. Боец покинул промоушен в 2019 году после семи поражений кряду.

Дастин Порье свой последний поединок провёл в ноябре этого года на турнире UFC 281. Американец одержал победу над Майклом Чендлером удушающим приёмом. Всего на счету бойца 29 побед в ММА при семи поражениях.

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