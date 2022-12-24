Джефф Нил: Рахмонов хорош во всём, но я легко заберу победу
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств Джефф Нил поделился ожиданиями от предстоящего поединка с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.
«Мне действительно кажется, что Шавкат хорош буквально во всём, развит во всех аспектах. Но я не заметил ничего вероятного в том, что он делает. Пока у меня хорошее кардио и я готов психологически. Думаю, я легко заберу победу. Если смогу вынести Рахмонова в первом раунде, то, вероятно, попаду в титульную гонку. Возможно, я получу претендентский поединок. Я считаю, что это заслужил, потому что побеждаю тех, с которыми никто не хочет драться», — приводит слова Нила MMAJunkie.
Поединок между Джеффом Нилом и Шавкатом Рахмоновым в полусреднем весе UFC пройдёт 14 января 2023 года.
Новость по темеВ UFC официально объявили следующий бой Шавката Рахмонова
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
10:34
-
10:33
-
09:55
-
07:47
-
00:49
-
00:21
- 23 декабря 2022
-
23:18
-
22:51
-
22:29
-
22:15
-
21:35
-
21:23
-
20:47
-
20:31
-
19:51
-
19:44
-
19:32
-
19:24
-
19:03
-
18:50
-
18:27
-
18:06
-
17:53
-
17:31
-
17:20
-
16:50
-
15:57
-
15:07
-
14:29
-
14:09
-
13:34
-
13:00
-
12:47
-
12:35
-
12:00
Партнерский контент