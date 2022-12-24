Джефф Нил: Рахмонов хорош во всём, но я легко заберу победу

Американский боец смешанных единоборств Джефф Нил поделился ожиданиями от предстоящего поединка с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.



«Мне действительно кажется, что Шавкат хорош буквально во всём, развит во всех аспектах. Но я не заметил ничего вероятного в том, что он делает. Пока у меня хорошее кардио и я готов психологически. Думаю, я легко заберу победу. Если смогу вынести Рахмонова в первом раунде, то, вероятно, попаду в титульную гонку. Возможно, я получу претендентский поединок. Я считаю, что это заслужил, потому что побеждаю тех, с которыми никто не хочет драться», — приводит слова Нила MMAJunkie.



Поединок между Джеффом Нилом и Шавкатом Рахмоновым в полусреднем весе UFC пройдёт 14 января 2023 года.

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