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Промоутер Фьюри: бой с Усиком должен состояться до марта, нужно действовать быстрее

Промоутер Фьюри: бой с Усиком должен состояться до марта, нужно действовать быстрее
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, рассказал о необходимости быстрого решения организационных вопросов по поединку с украинским непобеждённым боксёром-профессионалом Александром Усиком.

«Оба бойца, а также менеджеры и промоутеры очень хотят этого боя, так что мы просто соберёмся все вместе и решим, где его проведём — такова ситуация. Поединок должен состояться до марта, поэтому нам всем нужно действовать быстро. В ближайшие пару недель станет ясно, успеем ли мы принять решение или нет. Но могу сказать одно — абсолютно все хотят провести этот бой», — приводит слова Уоррена BoxingScene.

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