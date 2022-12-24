Экс-тренер Джошуа предлагал бойцу дождаться завершения карьеры Фьюри и Усика
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Бывший тренер Энтони Джошуа Роберт Гарсия рассказал о плане, который предлагал своему бывшему подопечному.
«Мы вели переговоры о возможном продолжении сотрудничества. Думаю, стоило провести 2-3 боя и потом вызвать чемпиона. Возможно, Усик к тому времени не был бы чемпионом, так как мог уже завершить карьеру. Или Фьюри победил бы его и ушёл. Так что мы говорили о ситуации, когда освободятся четыре титула. Я практически уверен, что любая организация дала бы Энтони Джошуа возможность сразиться за титул.
На мой взгляд, это было бы оптимально. Тогда Энтони получил бы шанс стать трёхкратным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Не знаю, есть ли такие. Я ожидал, что мы пойдём этим путём», — рассказал Гарсия в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
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