Экс-тренер Джошуа предлагал бойцу дождаться завершения карьеры Фьюри и Усика

Бывший тренер Энтони Джошуа Роберт Гарсия рассказал о плане, который предлагал своему бывшему подопечному.



«Мы вели переговоры о возможном продолжении сотрудничества. Думаю, стоило провести 2-3 боя и потом вызвать чемпиона. Возможно, Усик к тому времени не был бы чемпионом, так как мог уже завершить карьеру. Или Фьюри победил бы его и ушёл. Так что мы говорили о ситуации, когда освободятся четыре титула. Я практически уверен, что любая организация дала бы Энтони Джошуа возможность сразиться за титул.



На мой взгляд, это было бы оптимально. Тогда Энтони получил бы шанс стать трёхкратным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Не знаю, есть ли такие. Я ожидал, что мы пойдём этим путём», — рассказал Гарсия в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

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