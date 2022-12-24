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Боец АСА Резников: уверен, что выиграл бы у Макгрегора, Фергюсона и Чендлера

Боец АСА Резников: уверен, что выиграл бы у Макгрегора, Фергюсона и Чендлера
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Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников, выступающий в лиге АСА, заявил, что не испытал бы никаких проблем, чтобы попасть в первую десятку лёгкого веса в UFC.

«Я не вижу большой опасности в таких бойцах, как Конор Макгрегор, Тони Фергюсон или Майкл Чендлер. Я уверен в своей победе над ними. Для меня было бы сложнее работать с Матеушем Гамротом, Бенеилом Дариушем или Арманом Царукяном. Даже с Чарльзом Оливейрой. В топ-10 лёгкого веса я бы точно попал», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.

На счету Артёма Резникова 24 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед.

В UFC чемпионом в лёгком весе на данный момент является российский боец Ислам Махачев.

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