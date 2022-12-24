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Макгрегор: у Перейры с Адесаньей адское противостояние

Макгрегор: у Перейры с Адесаньей адское противостояние
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением о противостоянии Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи.

«Перейра действительно показал себя очень солидным бойцом, стабильным. У них с Исраэлем Адесаньей адское противостояние. Я не могу дождаться их реванша, чтобы посмотреть, как всё в итоге сложится. Адесанья каждый раз был близок к победе, а без ограничений по времени он бы защитил титул чемпиона», — написал Макгрегор на своей странице в одной из социальных сетей.

В ноябре на турнире UFC 281 Алекс Перейра выиграл у Исраэля Адесаньи техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Ранее бразилец дважды выиграл у Адесаньи по правилам кикбоксинга.

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