Мокаев бросил вызов шведскому бойцу UFC в ответ на критику

Британский боец Мухаммад Мокаев бросил вызов шведскому представителю наилегчайшего дивизиона UFC Амиру Альбази в ответ на его критику в свой адрес. Отметим, Мокаев имеет дагестанские корни, Альбази — иракские.
«Ты говорил всем, что у тебя лучший менеджмент на планете, а теперь ты их бросил? Юноша, будь осторожен с тем, что выходит из твоих уст. Ты не можешь заработать денег и получить тот бой, о котором мечтаешь. Может быть, если ты будешь вести себя скромнее, то в твоей жизни начнут происходить хорошие вещи», — написал Альбази в своих соцсетях.
«Ладно, маленький злой парень, давай тогда драться. Ты дрался с четырьмя бойцами не из топ-15 и теперь смотришь вниз. 18 марта скажи UFC, что ты готов. Когда бойцы вроде тебя боятся, никакие менеджеры не помогут!» — ответил Мокаев.
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева.
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