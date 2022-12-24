Мейвезер объяснил, почему не будет принимать подарки на Рождество

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер-младший поделился мыслями о значимости подарков в календарные праздники.

«Я не буду принимать подарки на Рождество, свой день рождения, День святого Валентина или День отца. Я постоянно дарю подарки в течение всего года, потому что считаю, что стоит отмечать каждый день, а не только какой-то коммерциализированный праздник.

Вы думаете о подарке только тогда, когда общество говорит, что вы должны дарить их? Я понимаю, что люди не могут подарить мне то, что дарю им я, но иногда и маленькие вещи являются проявлением заботы и внимания — это важно. Всё дело во взаимности. Бесценен случайный подарок в любой из дней, чем тот, что я получаю по расписанию четыре раза в год», — написал Мейвезер в своих социальных сетях.

Самые большие выигрыши Мейвезера на ставках.