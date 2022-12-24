Энтони Ярд: я буду плакать от счастья после боя с Бетербиевым
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Британский боксёр в полутяжёлом весе Энтони Ярд высказался о предстоящем поединке с россиянином Артуром Бетербиевым, являющимся чемпионом мира по версиям WBO, WBC и IBF.
«Когда я услышу: «И новым чемпионом мира становится…», то начну плакать от счастья. 28 января вы увидите, как я буду плакать от счастья. Это будет мой вечер. Моя судьба будет стоять на карте в моём родном городе. Это то, чего я хотел добиться всю карьеру, которая начиналась тоже на «Уэмбли». Я не стану делать прогнозов, потому что Бетербиев — сильный чемпион, но я нахожусь на пике формы и намерен показать это», — приводит слова Ярда BoxingScene.
Поединок между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом состоится 28 января 2023-го в Лондоне.
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