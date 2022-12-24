Комментатор UFC: Махачев вошёл в историю, ни один боец не сталкивался с таким давлением
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Американский комментатор UFC Джон Аник выразил восхищение российским бойцом Исламом Махачевым, который в 2022 году стал чемпионом промоушена в лёгком весе.
«Ислам был коронован. Невозможно представить прошедший год без него. Я думаю, ни на одного бойца не оказывалось такое давление перед титульным поединком, как на Махачева. И он справился просто блестяще. Победил Чарльза Оливейру, которого никто не выигрывал 50 лет. Так что Ислам вошёл в историю 2022 года», — заявил комментатор в эфире ESPN.
Махачев выиграл Оливейру удушающим приёмом на UFC 280 и стал чемпионом промоушена в лёгком весе. феврале 2023 года на турнире UFC 284 Ислам Махачев проведёт первую защиту титула в поединке с чемпионом полулёгкого дивизиона Алексом Волкановски.
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