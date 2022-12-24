Тим Цзю рассказал, как победит Джермелла Чарло

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю (21-0, 15 KO), готовящийся в конце января бросить вызов абсолютному чемпиону дивизиона, американцу Джермеллу Чарло (35-1-1, 19 KO), рассказал о своём плане на бой.

«Его команда не понимает, что её ждёт. Однако и мы должны понимать, чего ожидать. Я знаю, что он будет делать. Хотя в бою всё по-другому, поэтому нужно оставаться умным и не совершать ошибок.

Как я буду действовать? Что-то вроде стиля GGG. Всегда рядом, но в то же время и нет. Ты всегда находишься перед лицом соперника, но когда он бьёт, то попадает по воздуху. Так и есть. Ты высасываешь из него воздух, тащишь соперника на дно и не отпускаешь», – сказал боец в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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Олдскульная тренировка Тимофея Цзю: