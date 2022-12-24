Блахович объяснил, с какой проблемой может столкнуться Махачев в бою с Волкановски

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), польский ветеран Ян Блахович объяснил, с какой проблемой может столкнуться российский легковес Ислам Махачев в поединке с лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории австралийцем Алексом Волкановски.

«Порой небольших парней тяжело бороть из-за того, что за них тяжело схватиться. У них действительно могут быть компактные и удачные габариты. Я считаю, что Волкановски способен вставать [после тейкдаунов] и оставаться на ногах, двигаться, бить и расставлять ловушки», – рассказал Блахович в интервью с журналистом Джеймсом Линчем.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 22 января в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284. Предстоящая защита станет для россиянина дебютной в карьере.

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