Стерлинг раскритиковал организацию боя Веры и Сэндхагена
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал организацию рейтингового поединка между эквадорцем Марлоном Верой и соотечественником Кори Сэндхагеном, который состоится на турнире UFC Fight Night 19 февраля.
«Великолепный бой! Но Мераб [Двалишвили] должен был принять участие в нём. В любом случае, отличный поединок», – написал боец в социальных сетях.
В своём последнем бою на UFC on ESPN 41 в августе Вера нокаутировал экс-чемпиона дивизиона американца Доминика Круза. Сэндхаген в сентябре на UFC Fight Night 210 досрочно остановил китайца Сонга Ядонга, закрыв поражение россиянину Петру Яну на UFC 267 в октябре 2021 года.
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