Комментатор: Порье не нужен пояс UFC, чтобы стать великим

Комментатор UFC Джон Аник считает, что двукратный претендент организации на титул в лёгком весе (до 70 кг), американец Дастин Порье не нуждается в поясе, чтобы войти в историю смешанных единоборств.

«Даже и не знаю, как сказать… Но когда я говорю о Дастине Порье, то хочу назвать его чёртовым гангстером. Стойкость, концентрация, навыки бокса… Чёрт, вам бы не захотелось встречаться с таким парнем в переулке.

Дастин Порье невероятен, и я не считаю, что ему не нужен чемпионский пояс UFC в лёгком весе, чтобы доказать своё величие», – приводит слова Аника издание MMA Fighting.

В последнем бою на UFC 281 в ноябре Порье досрочно остановил в третьем раунде соотечественника, Майкла Чендлера.

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