Рой Джонс высказался о возможности стать тренером Энтони Джошуа
Поделиться
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американский боксёр Рой Джонс-младший высказался о возможности сотрудничества со звёздным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).
«Что бы я мог ему дать? Я один из величайших людей, кто когда-либо боксировал, в ринге я делал всё, что хотел. И я могу показать вам, как делать всё, что хочется, потому что это делал я. Когда я был подготовлен, у кого получалось меня остановить? Ни у кого», – сказал боец в интервью YouTube-каналу ID Boxing.
Ранее известный американский тренер Тедди Атлас назвал бойца, с которым не станет встречаться Энтони Джошуа.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
21:12
-
20:53
-
20:20
-
20:08
-
19:06
-
18:14
-
17:52
-
17:36
-
16:28
-
15:47
-
15:38
-
15:17
-
14:47
-
14:18
-
13:44
-
13:20
-
12:39
-
11:56
-
11:53
-
11:30
-
11:10
-
10:34
-
10:33
-
09:55
-
07:47
-
00:49
-
00:21
- 23 декабря 2022
-
23:18
-
22:51
-
22:29
-
22:15
-
21:35
-
21:23
-
20:47
-
20:31
Партнерский контент