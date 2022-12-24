Рой Джонс высказался о возможности стать тренером Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американский боксёр Рой Джонс-младший высказался о возможности сотрудничества со звёздным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

«Что бы я мог ему дать? Я один из величайших людей, кто когда-либо боксировал, в ринге я делал всё, что хотел. И я могу показать вам, как делать всё, что хочется, потому что это делал я. Когда я был подготовлен, у кого получалось меня остановить? Ни у кого», – сказал боец в интервью YouTube-каналу ID Boxing.

Ранее известный американский тренер Тедди Атлас назвал бойца, с которым не станет встречаться Энтони Джошуа.

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