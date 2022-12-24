«Он даже сумки за мной таскать не может». Американский чемпион раскритиковал Алимханулы

Чемпион мира в двух весовых категориях, американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) высказался о действующем обладателе титула WBO в среднем дивизионе (до 72,6 кг), казахстанце Жанибеке Алимханулы (13-0, 8 KO).

Напомним, Алимханулы, владевший временным титулом, был повышен до статуса полноценного чемпиона после того, как Андраде оставил его, перейдя в следующий дивизион, что не осталось незамеченным американским бойцом.

«Мне ничего не стоило оставить титул. Мы с GGG находимся на одной линии. Одно поколение, эпоха. Вот чему нужно аплодировать, а не Жанибеку. Этот парень даже сумки за мной в зал таскать не может. Я не трачу своё время зря», – сказал американец в интервью YouTube-каналу FightHype.com.