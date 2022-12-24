«Нокаутируют до восьмого раунда». Российский претендент дал прогноз на бой Цзю и Чарло

Российский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев (21-0, 15 KO) высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира между американцем Джермеллом Чарло и австралийцем Тимом Цзю, который состоится 28 января в Лас-Вегасе (США).
По мнению Муртазалиева, занимающего первую строчку рейтинга IBF, победитель не станет встречаться с ним.
«Они оба боятся встречаться со мной. Победитель освободит титул IBF. Как завершится бой? В пределах шести, семи или восьми раундов. Чарло нокаутирует Цзю правым прямым», – сказал боец в интервью изданию BoxingScene.
Бахраму Муртазалиеву 29 лет. Большинство своих боёв россиянин, дебютировавший на профессиональном ринге в мае 2014 года, провёл на территории Соединённых Штатов.
Олдскульная тренировка Тимофея Цзю
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