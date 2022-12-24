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«Такое нечасто увидишь». Промоутер Усика назвал опасного для него бойца

«Такое нечасто увидишь». Промоутер Усика назвал опасного для него бойца
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Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, высказался о его бывшем сопернике по любительскому рингу, а ныне претенденте на его титул, британце Джо Джойсе (15-0, 14 KO).

«Джо Джойс – один из самых крутых претендентов в настоящий момент. Никаких сомнений. Сильный, большой, опытный, решительный… Всё при нём. Да, он не столь обучен, если сравнивать его с Усиком, но это не означает, что он – лузер. У него сердце победителя.

Не забывайте его бой с [Даниэлем] Дюбуа и то, что он сделал. И он способен держать удар. Такое нечасто увидишь в супертяжёлом дивизионе», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу BT Sport.

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