«В этом секрет его побед». Промоутер Усика рассказал о его подготовке к боям
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Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, рассказал о его подготовке к выступлениям.
«Усик является человеком, которому всё равно, с кем он дерётся. Его подготовка остаётся неизменной. Он всегда готовится в соответствии с очень жёстким планом. Единственное, что отличается – это набор спарринг-партнёров.
У тренера есть что-то наподобие джойстика от него. Он делает всё, что ему говорят. Это тот самый секрет, почему он побеждает. Нет ничего особенного в том, чтобы выходить в ринг. Для него это вечеринка после огромной подготовки, длившейся 12 и 13 недель», – сказал функционер в интервью BT Sport.
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