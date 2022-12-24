«В этом секрет его побед». Промоутер Усика рассказал о его подготовке к боям

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, рассказал о его подготовке к выступлениям.

«Усик является человеком, которому всё равно, с кем он дерётся. Его подготовка остаётся неизменной. Он всегда готовится в соответствии с очень жёстким планом. Единственное, что отличается – это набор спарринг-партнёров.

У тренера есть что-то наподобие джойстика от него. Он делает всё, что ему говорят. Это тот самый секрет, почему он побеждает. Нет ничего особенного в том, чтобы выходить в ринг. Для него это вечеринка после огромной подготовки, длившейся 12 и 13 недель», – сказал функционер в интервью BT Sport.

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