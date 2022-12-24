Чемпион WBO в первом тяжёлом весе определится 11 марта

Как уже сообщалось ранее, Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за звание чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) между британцем Лоуренсом Околи (18-0, 14 KO) и австралийцем Дэвидом Лайтом (20-0, 12 KO).
Согласно официальному анонсу WBO, встреча состоится в ночь с 11 на 12 марта в Лондоне (Великобритания). Примечательно, что победителем на открытых торгах стала сторонняя промоутерская компания BOXXER.
Лоуренсу Околи 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в марте 2017 года и уже в марте 2021-го сразился за вакантный титул WBO, нокаутировав в шестом раунде польского экс-чемпиона Кшиштофа Гловацкого, после чего провёл две защиты.
Дэвиду Лайту 31 год. Боец дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2017 года и провёл все свои поединки, за исключением двух, на родине, сражаясь с локальными бойцами.
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