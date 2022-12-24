Промоутер: чтобы победить Фьюри, Усик должен делать то же, что и в последних десяти боях

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинца Александра Усика рассказал, что необходимо сделать его подопечному для победы над обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Забавно иметь дело с таким характером [Фьюри], потому что он настоящий. И он делает свою работу. Речь идёт не только о раскрутке боя, но и о ментальных играх. Он пытается залезть Усику в голову, но Усику всё равно. Он играет с Тайсоном в свою собственную игру, где нет грязных высказываний.

Для победы Усику необходимо сделать то же, что и в последних десяти боях. Ему нужно быть чутким на ногах, выбрасывать удары — около тысячи за двенадцать раундов. Он должен набирать очки, а если у него появится возможность – нокаутировать парня», – сказал функционер в интервью BT Sport.

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