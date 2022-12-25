Тренер Джермелла Чарло поделился ожиданиями от боя с Тимом Цзю

Деррик Джеймс, тренер абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американца Джермелла Чарло, поделился ожиданиями от его поединка с австралийцем Тимом Цзю, который состоится 28 января в Лас-Вегасе (США).
«Я считаю, что это будет хороший бой. Я видел всего один бой Тима… против Террелла Гоше. И я считаю его хорошим бойцом. Я слышал о нём раньше, потому что люди из Австралии постоянно говорили о нём. Он похож на парня, который хочет победить, однако Джермелл выйдет на ринг после великолепного выступления.
На самом деле, бои выигрываются в зале. Вы делаете в бою то, что подготовили в зале. Вот, где вы по-настоящему сражаетесь – во время подготовки», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Олдскульная тренировка Тимофея Цзю
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