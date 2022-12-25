Энтони Джошуа: в ММА мне бы надрали задницу

Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа поделился мнением о том, что профессиональные боксёры переходят смешанные единоборства.

«Мне бы надрали задницу. Отдаю должное ребятам, но это не моя профессия, и я буду уважать их за годы тренировок борьбы, грэпплинга, боя в стойке, тейкдаунов и болевых.



Это похоже на то, если бы они перешли в бокс — знаю, что перебил бы их всех», — сказал Джошуа в эфире You-Tube канала British GQ.

Напомним, Энтони Джошуа свой последний бой провёл в августе с Александром Усиком и потерпел поражение раздельным решением судей.



Всего на счету британского боксёра 24 победы в профессиональной карьере, 22 из которых нокаутом, и три поражения.

Джошуа в ярости направляется к прохожему в подтрибунном помещении