«Мой отец трудился больше меня, чтобы я стал чемпионом». Махачев опубликовал детское фото

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал детскую фотографию с отцом.

«Мой отец трудился больше меня, чтобы я стал чемпионом», – подписал фотографию боец.

Напомним, бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится в ночь на 12 февраля 2023 года в австралийском городе Перт в рамках турнира UFC 284.



Последний бой Ислам Махачев провёл с Чарльзом Оливейрой на UFC 280. Россиянин выиграл удушающим приёмом и стал новым чемпионом промоушена в лёгком дивизионе.

Ислам Махачев провёл 24 боя в профессиональной карьере, в которых одержал 23 победы и лишь единожды уступил сопернику.

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