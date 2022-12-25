Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мой отец трудился больше меня, чтобы я стал чемпионом». Махачев опубликовал детское фото

«Мой отец трудился больше меня, чтобы я стал чемпионом». Махачев опубликовал детское фото
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал детскую фотографию с отцом.

«Мой отец трудился больше меня, чтобы я стал чемпионом», – подписал фотографию боец.

Напомним, бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится в ночь на 12 февраля 2023 года в австралийском городе Перт в рамках турнира UFC 284.

Последний бой Ислам Махачев провёл с Чарльзом Оливейрой на UFC 280. Россиянин выиграл удушающим приёмом и стал новым чемпионом промоушена в лёгком дивизионе.

Ислам Махачев провёл 24 боя в профессиональной карьере, в которых одержал 23 победы и лишь единожды уступил сопернику.

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике

Хабиб – с детства за «Реал», Махачев – назло за «Барселону»! За кого болеют бойцы UFC? Хабиб – с детства за «Реал», Махачев – назло за «Барселону»! За кого болеют бойцы UFC?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022