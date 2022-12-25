Скончался член Зала славы UFC Стефан Боннар
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Американский боец, член Зала славы UFC Стефан Боннар скончался в возрасте 45 лет, сообщает официальный сайт промоушена.
«Семья UFC опечалена кончиной члена Зала славы UFC Стефана Боннара. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям», — написано в заявлении организации. Причиной смерти бойца стали проблемы с сердцем.
«Его бой с Форрестом Гриффином навсегда изменил спорт, и он никогда не будет забыт. Болельщики любили его, и он всегда для них старался изо всех сил. Его будет не хватать», — сказал президент UFC Дана Уайт.
Впервые фанаты UFC узнали о Стефане в 2005 году на первом сезоне шоу The Ultimate Fighter, где он показал ярчайший кровавый финал, который впоследствии и принёс ему место в зале славы UFC.
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