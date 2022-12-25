Титульный бой Цзю — Чарло отложен на неопределённый срок

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе между непобеждённым австралийским боксёром Тимом Цзю и американцем Джермеллом Чарло, который должен был состояться 28 января в Лас-Вегасе (США), отложен на неопределённый срок, сообщает ESPN AR.

Причиной этому послужила травма Чарло, во время тренировки он сломал левую руку.

На счету Чарло 35 поединков в профессиональной карьере, в которых он потерпел всего лишь одно поражение. Также один бой завершился ничьей. В своём последнем поединке, который состоялся в мае 2022 года, Джермелл одержал победу техническим нокаутом над Брайаном Карлосом Кастаньо.

У Цзю на профессиональном ринге 21 поединок. Тимофей ни разу не проиграл.

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